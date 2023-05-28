علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وافق على إعادة بحث ترسية مناقصتين في القطاع النفطي، وتحديدا لدى شركة نفط الكويت بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليون دينار.



في المناقصة الأولى أعيد بحث طلب ترسية المناقصة الخاصة بخدمات تشغيل وصيانة للمعدات الميكانيكية وأنظمة تبريد الهواء في مستشفى الأحمدي على إحدى الشركات بـ 5.17 ملايين دينار، وجاء قرار «المناقصات» بتأجيل البت بالقرار والتنسيق مع القطاع الفني.



وفي المناقصة الثانية أعيد بحث ترسية مناقصة إنشاء محطة كهربائية فرعية جديدة في منطقتي العبدلية وظريف على إحدى الشركات بـ 5.9 ملايين دينار، إذ قرر الجهاز الترسية على تلك الشركة التي حازت أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات.