10.44 مليارات دينار القيمة الرأسمالية لـ «بيتك» الأعلى بالسوق.. يليه «الوطني» بـ 7.33 مليارات

13 مرة مكرر ربحية «الوطني» الأفضل في القطاع والبورصة.. و«بوبيان» الأعلى بـ 36 مرة

تحسن مكرر ربحية «بيتك» إلى 22 مرة.. بعد إتمام الاستحواذ على «الأهلي المتحد - البحرين»

تباطؤ نمو محفظة قروض القطاع المصرفي بالربع الأول إلى 0.8%.. لتسجل 71 مليار دينار





المحلل المالي



بالرغم من الأداء المالي الجيد لمعظم البنوك الكويتية في عام 2022 وفي الربع الأول من 2023، والتي تمثلت بارتفاع صافي أرباح القطاع المصرفي في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 41% وأيضا نمو الإيرادات التشغيلية للقطاع، إلا أن أداء اسهم معظم البنوك كان ضعيفا منذ بداية السنة الحالية، حيث تكبدت القيمة الرأسمالية لمعظم البنوك خسائر متوسطة إلى مرتفعة.



فقد خسرت القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع البنوك نحو 2.4 مليار دينار أي ما نسبته 9%، لتسجل كما في 24 مايو 2023 نحو 24.5 مليار دينار، وكان اكبر الخسائر من نصيب بنك بوبيان، حيث خسرت قيمته الرأسمالية السوقية ما نسبته 21% أي ما يعادل 621.3 مليون دينار، تلاه بنك الخليج بخسارة نسبتها 14% أي ما يعادل خسارة 141 مليون دينار.



أما بنك الكويتي الوطني فقد خسرت قيمته الرأسمالية السوقية 814 مليون دينار ما نسبته 10% لتسجل 7.33 مليارات دينار، وأيضا خسرت القيمة الرأسمالية السوقية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» 608 ملايين دينار ما نسبته 5.5% لتسجل 10.44 مليارات دينار.



وقد نتجت هذه الخسائر عن الجو الاستثماري العام الذي غلب عليه الطابع السلبي نتيجة حذر المستثمرين من التداعيات المتوقعة لارتفاع أسعار الفائدة على الأداء المالي للبنوك خلال عامي 2023 و2024، وفي المدى الطويل أيضا، حيث تشير الأرقام إلى تباطؤ في نمو محفظة القروض خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 0.8% لتسجل 71 مليار دينار بنهاية مارس 2023.



بينما كانت نسبة النمو في الربع الأول من عام 2022 نحو 3% وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي كلفة الاقتراض للأفراد والشركات وانخفاض الطلب على القروض، بالرغم من انه خلال عام 2022 استطاعت جميع البنوك رفع معدل العائد على أصولها المدرة للدخل نتيجة ارتفاع الفائدة لتسجل للقطاع 4.5% بالمقارنة بـ 4.37% لعام 2021،



إلا أن معدل كلفة التمويل بدأ بالارتفاع أيضا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع مما ضغط على هامش صافي الفائدة لجميع البنوك ليسجل معدل القطاع 2.56% خلال عام 2022.



ومن جهة ثانية وبالتزامن مع انخفاض أسعار اسهم البنوك وارتفاع صافي الأرباح، تحسنت تقييمات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية) لتبلغ مستويات مقبولة، ومن المتوقع أن نلاحظ المزيد من التحسن في التقييمات عند الأسعار الحالية.



ويتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 17.2 مرة على أساس أرباح فترة آخر 12 شهرا المنتهية في مارس 2023، بينما بلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع P/BV Ratio 1.86 مرة.



ويتداول الوطني عند مكرر ربحية 13 مرة وتعتبر افضل عند المقارنة بمعدلات القطاع والبورصة، أما بنك بوبيان فمكرر ربحيته لايزال من الأعلى بين البنوك عند 36 مرة، أما «بيتك» فبعد دمج الأهلي المتحد- البحرين تحسنت تقييماته ويتداول سهمه عند مكرر ربحية 22 مرة والخليج عند 12.9 مرة.