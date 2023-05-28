قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني إن الكويت ستحتضن اليوم (الأحد) الاجتماع الـ 110 لمجلس وزراء المنظمة على مستوى المندوبين لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بأعمال ونشاط المنظمة.



وأوضح اللوغاني أن الاجتماع سيعقد بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلي وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء، وسيترأس الاجتماع ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة نصير جبار والذي تترأس بلاده الدورة لعام 2023.



وبين أن الاجتماع سيناقش أيضا تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.



ولفت إلى ان الاجتماع سيبحث كذلك عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الـ 12 المزمع عقده في دولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر المقبل بناء على دعوة من وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي.



وأفاد بأن الاجتماع الـ 110 لمجلس وزراء منظمة «أوابك» (على مستوى المندوبين) سيسبقه الاجتماع الـ 165 للمكتب التنفيذي الذي سيعقد في اليوم نفسه بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، معربا عن شكره الجزيل للدعم المتواصل الذي تتلقاه الأمانة العامة لـ «أوابك» من الدول الأعضاء في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ولما فيه خير ومصلحة الدول الأعضاء.