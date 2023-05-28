بيروت: لفت رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ، في بيان، «نظر المؤسسات الإعلامية إلى أنه محظور في القانون المرئي والمسموع رقم 94/382 وفي سائر القوانين اللبنانية، إجراء أي مقابلات على القنوات اللبنانية مع أي شخصية، محلية أو أجنبية، تروج للعلاقة أو للتطبيع مع العدو الإسرائيلي».



واعتبر أن «من مهام السلطات القضائية ملاحقة أي شخص يروج في الإعلام أو في غيره للعلاقة مع إسرائيل»، وقال «هذا الأمر يشكل قاسما مشتركا بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام».



وأشار إلى أنه «لمس تجاوبا تاما من رؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات المرئية والمسموعة مع هذا التوجه».



بيان محفوظ جاء على خلفية ما نشر في بيروت أن شخصية رفيعة، في إدارة التواصل والإعلام في حلف شمال الاطلسي (الناتو)، تعد اتفاقات تعاون ذات طابع إعلامي وإعلاني مع عدد من وسائل الإعلام في العالم العربي، ضمن خطة ترويج تهدف الى إضفاء صفة «محارب التنظيمات الإرهابية والأنظمة القمعية» على صورة الحلف، ولإبراز أنه قوة لا تقهر.



وبحسب المعلومات، التي نشرتها صحيفة «الأخبار» المقربة من حزب الله، يركز البرنامج على وسائل إعلام رئيسية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ومحاولة الوصول الى وسائل أخرى، لكن الثابت حتى الآن هو توقيع عقود تعاون مع قناتي «ام. تي. في» و«إل بي سي»، على غرار ما تقوم به السفارة الأميركية في بيروت للترويج لأنشطتها السياسية وأنشطة وكالة التنمية الأميركية (USAID) في لبنان مباشرة أو عبر المنظمات غير الحكومية، علما أن هذه العقود باتت تؤثر على الخط التحريري للقنوات اللبنانية المنخرطة في هذا المشروع.