



أعلن د.إيغور ماتسوكين، اخصائي طب الأعصاب، أنه لتجنب التشنجات العضلية أثناء السباحة يجب إحماء العضلات والحفاظ على التوازن المائي قبل ذلك. ويشير إلى أن أسباب التشنجات عديدة ومختلفة، أهمها التغير الحاد في درجات الحرارة، والنشاط البدني المكثف، والجفاف وعدم توازن الكهارل (الإلكتروليت) في الدم، وأكثرها شيوعا انخفاض مستوى الماغنيسيوم في الجسم.



ويقول: «يمكن الشك بنقص الماغنيسيوم في الجسم من حدوث التشنجات في حالات الاسترخاء والراحة كما يحصل أثناء النوم، لذلك في هذه الحالة من الضروري مراجعة الطبيب ليصف مكملات غذائية تحتوي على الماغنيسيوم». ووفقا له، لتجنب التشنجات الناجمة عن النشاط البدني المكثف، من الضروري قبل السباحة إحماء عضلات الجسم جيدا. ويقول: «إذا كان الشخص لا يمارس الرياضة بانتظام فعليه إحماء جسمه جيدا قبل السباحة».



ويضيف: يمكن استخدام طريقة دبوس الأمان عند حصول التشنجات في الماء، لكن من الأفضل استخدامها في حالات الطوارئ. ويقول: «إن الألم الذي يسببه وخز الدبوس يمكن أن يتغلب على التشنج العضلي، لكن هذه الطريقة يمكن أن تسبب الإصابة بعدوى مرضية، لأن المياه في أحواض السباحة والأنهار ليست معقمة». وينصح الطبيب بالخروج من الماء فور الشعور بالتشنجات العضلية.



ويقول: «لا حاجة للاستمرار في السباحة حتى عندما يكون التشنج خفيفا، لأنه في جميع الأحوال يشكل خطورة. وعند الخروج من الماء يجب تدليك العضلة وفركها لتسخن وإرخائها ومن ثم شدها. وعموما إذا كان للشخص ميل للتشنج العضلي فعليه عدم السباحة بعيدا عن الشاطئ».



المصدر: Gazeta.Ru