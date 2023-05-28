

أكدت المطربة جنات أن الملحن محمود المنسي لم يكن يهدف من اتهامها بسرقة ألحان أغنيتها الجديدة «التفاح والفراولة» إلا تحقيق الشهرة على حسابها، مشيرة إلى أنه بذلك يكرر ما فعله مع أكرم حسني حين اتهمه بسرقة ألحان أغنيته «للي» التي غناها الفنان محمد منير.



وقالت جنات في تصريحات صحافية: «مفيش شك إنه عاوز يتشهر والموضوع مش جديد عليه، لأنه سبق واتهم محمد منير وأكرم حسني بسرقة لحن أغنية «للي» منه، فكلما يشعر أن أي أغنية تشبه مقام أغانيه يتهم ملحنيها، وما يفعله كارثة لأن الأغاني ملك شركات والموضوع لو حقيقي بيضر الشركة، والملحن محمد الصاوي ملحن كبير ومحترم كان المفروض كفنان مبتدئ على الأقل يتصل بالصاوي ويشرح له».



وأضافت: «المنسي اتخذ إجراء صعب ووقف الأغنية على «يوتيوب» أسبوعين، حتى تتضح حقيقة الأمر، فضر الأغنية بشكل كبير، ولذلك كان عليا أن أتخذ إجراء قانوني حتى لا يتكرر الموضوع مرة أخرى، وأي حد غيره يفكر مليون مرة ويتعلم مزيكا ويتعلم يكتب نوتة، وفي النهاية اتضح إن الأغنية ليست أغنيته ولكنها للفنانة خضرة محمد خضر، وهو اللي أعادها، فهل هو وصي على التراث المصري؟ بالتأكيد لا».