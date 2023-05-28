دمشق - هدى العبود



أعلنت الفنانة السورية ريم عبدالعزيز انتصار شقيقتها الفنانة سمر عبدالعزيز، على مرض سرطان الثدي، وذلك بعد رحلة علاج دامت طويلا.



ونشرت ريم عبر حسابها الرسمي في «انستغرام» صورة تجمعها بشقيقتها سمر والسعادة تغمرهما، وعلقت: «ألف الحمد لله أكرمنا الله بشفاء أختي السمورة، وكل الشكر لكل الأهل والأصدقاء والمحبين، ولكل دعوة صادقة من قلوبكم الطيبة».



وتفاعل عدد من الفنانين مع منشورها، معربين عن سعادتهم بتعافي سمر، متمنين لها العمر الطويل بالخير والسعادة، بينهم سلاف فواخرجي التي علقت: «ألف الحمد لله». وكتبت رويدا عطية: «ألف الحمد لله على سلامتا، وإن شاء الله بعمرها ما بتتعب وبتضل بصحتا وعافيتا، سمورتي الغالية».



وقالت سوسن ميخائيل: «الحمد لله على سلامتك سمورة، ما بتستاهلي غير الخير والفرح»، كما انهالت التعليقات من قبل المتابعين، الذين شكروا الله على تعافي الفنانة، متمنين عودتها للغناء من خلال تقديم ألبوم جديد.



وكانت الفنانة سمر عبدالعزيز قد أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وهي بحالة تأثر وبكاء، قائلة إنها زارت طبيبة نسائية متخصصة بسبب خلل هرموني، مع تأكيد الطبيبة عدم وجود أي ورم أو كتلة، ليتبين بعد شهر واحد من الفحص وجود كتلة، بعد خضوع الفنانة للتصوير الإشعاعي.



ووصفت إصابتها بالمرض «بالصدمة الكبرى في حياتها»، مشيرة إلى شعورها بالدهشة وعدم رغبتها في تصديق ما يحدث، لعدم توقعها حدوث ذلك وثقتها الكبيرة بنفسها.