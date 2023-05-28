

دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة الشابة ليا مباردي أن شخصيتها في فيلم «الحكيم» مفاجئة للجمهور، ووصفتها بأجمل الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها، لاسيما أن الشخصية تتميز بأنها جميلة وتحب الخير.



وأكدت مباردي، في تصريحات صحافية، أن الوقوف أمام قامة كبيرة مثل الفنان دريد لحام يضيف الكثير إلى رصيد أي فنان، وقالت: أعتبر أن رصيدي الفني أصبح أكثر غنى، تعلمت منه الدقة والانضباط والالتزام بالمواعيد والتواضع، واعتبرت أنه كفنان يشكل حالة فريدة ولن تتكرر في الدراما السورية، وبينت أنها انتقائية لأدوارها، وقد عرض عليها الكثير من الشخصيات التي لم تجدها مناسبة ولذلك لم تشارك فيها، باعتبار أن الممثل يجب أن ينتقي ما يناسبه ولا يكون مكررا.



وكشفت ليا عن مشاركتها بمسلسل «جلطة» في الأردن، والمسلسل المعرب «كريستال» الذي سيعرض قريبا، وأوضحت: المسلسلات المعربة نوع من أنواع الدراما، وهي جيدة للفنان من حيث الانتشار والجماهيرية، ولها خصوصيتها وجماليتها، ولا يجب المقارنة بينها وبين الدراما السورية.



وقالت إنها تابعت خلال شهر رمضان الماضي مسلسل «الزند» الذي تعتبره في المرتبة الأولى لأنه حقق الشروط الفنية كاملة من تشويق وإثارة وحبكة متميزة وأداء ممثلين، وتتمنى المشاركة مع الفنان تيم حسن الذي أضحى نجما عربيا كبيرا.



وأشارت ليا في الختام إلى أنها اختارت أن تكون إطلالتها خلال افتتاح فيلم «الحكيم» في دار الأوبرا السورية بسيطة وتناسب العرض الخاص للفيلم، لافتة الى أنها في حياتها اليومية تحب أن تتابع الموضة وتواكبها مثلها مثل أي فتاة.