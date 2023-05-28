عادت منحوتة حجرية ضخمة أبدعها فنانو حضارة الأولمك منذ أكثر من ألفي عام لتستحضر روح المعتقدات الدينية القديمة بعد أن بقيت لعقود من الزمن في الولايات المتحدة، وسط ابتهاج مسؤولين وعلماء بعودتها إلى الوطن. خرجت المنحوتة، التي تعرف حاليا باسم وحش الأرض، على الأرجح من وسط المكسيك في ستينيات القرن العشرين وبقيت لفترة في أيدي هواة اقتناء الآثار وكذلك في المعارض العامة قبل أن يعثر عليها عملاء لمكافحة تهريب الآثار يعملون مع الادعاء العام في نيويورك. تزن القطعة الأثرية المليئة بالرموز قرابة الطن، وعثر عليها على الأرجح قبل خروجها من المكسيك بعدة عقود في موقع أثري بولاية موريلوس إلى الجنوب مباشرة من مكسيكو سيتي.