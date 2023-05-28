أعلنت وزارة العدل الأميركية توقيف ناشطين مناخيين وتوجيه اتهامات قضائية لهما على خلفية تلطيخ تمثال شهير لإدغار ديغا في متحف كبير في واشنطن الشهر الماضي. ويتهم تيموثي مارتن وجوانا سميث البالغان 53 عاما، بتلطيخ القاعدة والقفص الزجاجي الذي يحمي تمثال «الراقصة الصغيرة البالغة 14 عاما» في معرض «ناشيونال غاليري أوف آرت» في 27 أبريل.



وسلم الناشطان نفسيهما للشرطة الجمعة وأودعا قيد التوقيف. ووجهت إليهما تهمة «ازدراء الولايات المتحدة» وإلحاق «أضرار» بالمتحف، ما يعرضهما لعقوبة بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.



وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، كبدت هذه الخطوة المتحف خسائر بقيمة 2400 دولار، وأرغمتها على سحب عمل النحات الفرنسي من العرض لمدة 10 أيام.



كان الناشطان قد نفذا خطوتهما، وهي الأولى من هذا النوع في أميركا الشمالية، أمام عدسات كاميرات صحيفة «واشنطن بوست». وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحيفة، جوانا سميث جالسة أسفل التمثال الصغير ويداها ملطختان بطلاء أحمر ألقي على العلبة الزجاجية للمنحوتة، وتقول: «ينبغي على قادتنا أن يتخذوا إجراءات جدية لقول الحقيقة فيما يتعلق بالمسائل المناخية».