قالت المغنية الشهيرة سيلين ديون، إن مشكلتها الصحية لاتزال تؤثر على قدرتها على أداء حفلاتها، وأعلنت الجمعة إلغاء جولتها العالمية. وكتبت على انستغرام «يؤسفني أن أخيب ظنكم جميعا مجددا».



كما أعلن الموقع الإلكتروني للنجمة الشهيرة الخبر نفسه في بيان، مشيرا إلى أن ديون تتلقى العلاج «لحالة مرضية تعاني منها وتمنعها من الأداء».



وفي ديسمبر، أرجأت ديون عدة مواعيد لجولتها الأوروبية وحفلات ربيع 2023، بعدما كشفت أنه تم تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي عبارة عن اضطراب يمنعها من الغناء بالطريقة التي اعتادت الغناء بها.