القاهرة - سامي عبدالفتاح



نجح الأهلي في المحافظة على صدارة الدوري المصري بتحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، في لقاء شهد تغييرا كبيرا في قوام الفريق بهدف إراحة بعض اللاعبين الأساسيين للنهائي الأفريقي المنتظر، ورغم ذلك تعرض الحارس مصطفى شوبير لجرح قطعي أعلى العين تسبب في تورم عينه ليكون الحارس الثالث الذي يتعرض للإصابة بعد محمد الشناوي وعلي لطفي قبل لقاء الوداد المغربي الأحد المقبل.



من ناحية أخرى، أثار قرار الجهات الأمنية بقصر الحضور الجماهيري في النهائي الأفريقي على 20 ألف متفرج فقط غضب مشجعي النادي الأهلي التي كانت تأمل في ملء مدرجات ستاد القاهرة بالسعة الكاملة التي تبلغ ما يقرب من 70 ألف مشجع أسوة بما تم في مباريات الهلال والرجاء والترجي في الأدوار السابقة، وكشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري أن هناك محاولات حثيثة بالتنسيق مع الأهلي والاتحاد الأفريقي لزيادة أعداد الجماهير في اللقاء المرتقب وسيتم طرح التذاكر بمجرد الحصول على الموافقات المطلوبة.



وضمن منافسات كأس مصر، يلتقي اليوم فريقا حرس الحدود وغزل المحلة في دور الـ 32 في الـ 7 مساء على ملعب المكس بالإسكندرية، كما يتواجه إنبي وفيوتشر في لقاء قوى من دور الـ 16 على ستاد بتروسبورت في الـ 9.30 مساء.