

يأمل ريال سوسييداد في حسم بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد عقد من الزمن عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد في قمة المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وضرب الفريق الباسكي بقيادة مدربه إيمانويل ألغواسيل بقوة في المراحل السبع الأخيرة وكسب 17 نقطة من أصل 21 ممكنة بينها انتصاران مدويان على قطبي الكرة الإسبانية ضيفه ريال مدريد 2-0 ومضيفه برشلونة البطل 2-1.



ويحتل ريال سوسييداد المركز الرابع برصيد 68 نقطة بفارق 5 نقاط أمام فياريال منافسه الوحيد على البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة الى المسابقة القارية العريقة والذي يحل ضيفا على رايو فايكانو الثاني عشر. ويحتاج النادي الباسكي الى نقطتين فقط في مباراتيه الأخيرتين ضد أتلتيكو واشبيلية، لكنه مصمم على مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بالتغلب على أتلتيكو مدريد الثالث، والذي تنازل عن المركز الثاني لصالح جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه اسبانيول 3-3 بعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة.ويمني ريال سوسييداد النفس في إنهاء الموسم بالمركز الثالث، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003. ويتخلف سوسييداد بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد، وفي حال فوزه عليه يتفوق أيضا في المواجهتين (تعادلا 1-1 في المرحلة الرابعة). ويسعى برشلونة المتوج باللقب الى استعادة التوازن عندما يستضيف ريال مايوركا على «سبوتيفاي كامب نو». وخيب برشلونة الآمال عقب تتويجه باللقب عندما تغلب على جاره ومضيفه إسبانيول 4-2 منتصف الشهر الجاري، فمني بهزيمتين متتاليتين أمام ضيفه ريال سوسييداد 1-2 ومضيفه بلد الوليد 1-3. وبعدما استقبلت شباكه 11 هدفا فقط في 33 مباراة، دخل مرمى النادي الكاتالوني 7 أهداف في مبارياته الـ 3 الأخيرة.



وتشهد المرحلة 3 مواجهات ساخنة بين الأندية المهددة بالهبوط، فيلعب فالنسيا الثالث عشر مع إسبانيول التاسع عشر قبل الأخير، وقادش السادس عشر مع سلتا فيغو الرابع عشر، وألميريا الخامس عشر مع بلد الوليد الثامن عشر.