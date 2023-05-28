يستطيع ميلان حسم بطاقة التأهل إلى دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل عندما يحل ضيفا على يوفنتوس في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.



وكان نابولي البطل ومطارده لاتسيو قد ضمنا البطاقتين الأوليين للمسابقة القارية الأهم.



وفي حال فوز ميلان على يوفنتوس سيمنحه بطاقة التأهل لدوري الأبطال.



وكان يوفنتوس مرشحا لانتزاع احدى البطاقات المؤهلة الى دوري الأبطال لكنه تعرض لضربة قوية الاثنين عندما قرر الاتحاد الإيطالي حسم 10 نقاط من رصيده بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع فتراجع من المركز الثاني الى السابع، قبل ان يتعرض بعد ساعات قليلة من هذا القرار الى خسارة قاسية أمام امبولي 1-4 منهيا آماله بالمشاركة في دوري الأبطال.



وأضيفت الضربتان إلى خيبة خروج يوفنتوس من نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على يد اشبيلية.



كما يلتقي اليوم البطل نابولي مع بولونيا، ويستضيف لاتسيو فريق كريمونيزي.