بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن بدء سريان حظر العمل بالأماكن المكشوفة بدء من أول يونيو الى نهاية أغسطس من الساعة 11 صباحا الى 4 عصرا. وأكدت الهيئة أن فرق التفتيش المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار الحظر ستبدأ في حملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل في الأماكن المكشوفة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتي تبدأ بتحرير إنذار بتلافي مخالفة في التفتيش أول مرة وتحرير مخالفات في تفتيش الإعادة. وذكرت أن الهدف من القرار حماية العمالة من أضرار العمل خلال ساعات ارتفاع درجات الحرارة الشديدة خلال أشهر الصيف.



.. وتدريب الطلبة بشركات القطاع الخاص من 9 يوليو



بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تنظيم وتنفيذ مشروع تدريب الطلبة خلال الفترة من 9 يوليو إلى 8 اغسطس وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.



وقالت الهيئة ان شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي للطلبة هي:



٭ أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.



٭ أن يكون مسجلا في إحدى المراحل التعليمية التالية: طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة بالتعليم الجامعي، طلبة المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة عامين دراسيين، طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية.



٭ أن لا يكون مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.