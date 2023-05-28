أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc» الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء بالكويت عن رعايتها لمعرض الفرص الوظيفية التاسع لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» للسنة الثانية، وتأتي مشاركة «stc» ضمن مبادرتها «upgrade» وهي منصة مخصصة لمساهمات stc في قطاع التعليم.



وتتماشى هذه المبادرة مع جهود الشركة في رعاية وتنظيم الفعاليات التعليمية، ما يعكس التزامها المستمر بدعم قطاع التعليم في الكويت من أجل تمكين واستقطاب الشباب الكويتي الطموح الذين يتناسبون مع الثقافة الديناميكية لشركة «stc».



وخلال معرض الفرص الوظيفية في جامعة «AUM» الذي أقيم من 22 مايو الى 23 مايو، وقامت stc باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها ورحب أعضاء من فريق التوظيف في stc بالطلاب والخريجين في جناح الشركة المخصص، وأتيحت الفرصة لزوار جناح stc لمعرفة المزيد حول عمل شركة الاتصالات الرائدة، بالإضافة إلى المجالات والمهن المختلفة المتاحة حاليا كما أجرى أعضاء فريق التوظيف مقابلات فورية وزودوا الخريجين بالخطوات اللازمة لتقديم سيرهم الذاتية والحصول على فرصة لبدء مشوارهم المهني في stc.



وفي بيان لها، أوضحت stc أن مشاركتها في معرض التوظيف يدعم بقوة التزامها المستمر باستقطاب وتوظيف الكفاءات الكويتية وتتماشى هذه المبادرة مع سعي stc إلى تمكين جيل الشباب من خلال مختلف جوانب حياتهم داخل المجتمع، حيث نفذت stc استراتيجيات مختلفة لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك المشاركة في معارض التوظيف، وتنظيم الدورات التدريبية الداخلية، ورعاية المبادرات التي تهدف إلى تثقيف جيل الشباب وإعداده لمهنهم المستقبلية.



وفي إطار التزامنا بدعم برنامج العمالة الكويتية «التكويت» الذي يهدف الى زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، قامت stc بوضع برنامج إحلال العمالة الكويتية كإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجيتها في مجال الموارد البشرية، حيث بلغت القوى العاملة الكويتية في stc نسبة 65%من إجمالي موظفي الشركة في نهاية 2022.



وشهد المعرض إقبالا وحضورا كبيرين من المؤسسات المحلية من مختلف القطاعات النفطية والاقتصادية والمالية والصناعية والخدماتية والمهنية والاستثمارية والبنوك، كما استقطب عددا كبيرا من الطلبة من مختلف التخصصات والمجالات، حيث يعتبر المعرض فرصة مهمة وحقيقية لشريحة الخريجين والخريجات.



وعلى صعيد متصل، أعربت stc عن سعادتها بالمشاركة في معرض AUM الوظيفي مرة أخرى، وتقدمت الشركة بالشكر إلى AUM على تقديرها لدور stc في القطاع، وعلى تنظيم معرض التوظيف الذي يعمل كمنصة لربط أصحاب العمل بالكفاءات الكويتية الطموحين والخريجين الجدد، ومن خلال دورها كعضو فعال في المجتمع ورائدة في القطاع الخاص، ستواصل stc المشاركة الفعالة في المعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكليات سواء العامة أو الخاصة منها.