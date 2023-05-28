بدر السهيل



قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله مصطفى غضنفر خلال ندوة نسائية أول من أمس، ان المرأة الكويتية تمثل نسبة 51% من المجتمع الكويتي، وستكون الفئة الأساسية في تحديد هوية مجلس الأمة القادم.



وأضاف انه يجب العمل على توفير حقوق المرأة بمختلف الفئات، فمثلا الكويتية المتزوجة من غير الكويتي نعاقبها بعدم إعطائها حقوقها، حتى أولادها عندما يتم توظيفهم نرى رواتب الخليجيين أفضل منهم.



وأكد غضنفر انه يجب تخفيض سن التقاعد للمرأة، وهذا يمثل حماية للمجتمع، لافتا الى ان المرأة العاملة لها حقوق يجب أن نراعيها في ساعات العمل وكذلك الراتب.



واشار إلى أن نائب مجلس الأمة لابد أن يكون قريبا من الناس ومن حوائجهم، لأن ذلك نابع من دوره وواجبه تجاه شعبه.