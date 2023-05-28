لدي طموح بخدمة الكويت من أي موقع في الرياضة أو السياسة وفي أي مجال آخر وأود أن تكون لي بصمة سياسية مثلما كانت لي بصمة رياضية

وقت الانتخابات يكثر الكلام ورأينا نسبة كبيرة من المرشحين لم يشاركوا لأن هناك عزوفاً وتخوفاً

الأخطاء التي ترتكب في الحياة النيابية وفي المؤسسة التشريعية من بطلان وعدم تحصين المراسيم أمر غير مقبول

يجب على الحكومة أن تضع إصلاحات للهياكل والكيانات الاقتصادية في الدولة حتى تؤمن الموارد المالية للدولة

الشخصية السياسية العامة معرضة لكل شيء مثل التقول والافتراء وأنا بطبعي أتحمل الضغط الجماهيري والضغوط السياسية

ترشحت في آخر يوم من التسجيل لأدرس المرشحين الذين من الممكن أن يؤثروا عليّ ولذلك أرى حظوظي جداً قوية

أؤيد العمل الجماعي من خلال إنشاء الكتل.. فمشكلة المؤسسة التشريعية العمل الفردي والنظر إلى المصلحة الشخصية

أصبحنا عبئاً ثقيلاً على دول المنطقة بسبب عدم قدرتنا على مواكبة الخطوات التي قطعتها وسبقتنا فيها

ضرورة تحريك الملف الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل والشراكة مع شركات عالمية وتطوير الموانئ





أعده للنشر: رشيد الفعم

أعرب مرشح الدائرة الرابعة خالد الشليمي عن أسفه لوصول طموح المواطن الكويتي إلى إصلاح الطرق بعد أن كانت الكويت تقود قاطرة الريادة في المنطقة، مبينا أن قضايا التعليم والصحة والإسكان والبطالة والقروض أهم أولوياته. وقال الشليمي، في لقاء صحافي، «لدي طموح بخدمة الكويت في أي موقع في الرياضة او في السياسة وفي أي مجال آخر، وأود أن تكون لي بصمة سياسية مثلما كانت لي بصمة رياضية». وبين أنه «وقت الانتخابات يكثر الكلام وعدم الشفافية عن الأرقام والنتائج، الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية لم تقدم كشوفاتها وأرقامها، والأخطاء التي ترتكب في الحياة النيابية وفي المؤسسة التشريعية من بطلان وعدم تحصين المراسيم أمر غير مقبول، فلقد رأينا نسبة كبيرة من المرشحين لم يشاركوا لأن هناك عزوفا وتخوفا من تكرار الإبطال أو الحل». وذكر أن «الشخصية السياسية العامة معرضة لكل شيء مثل الكذب والافتراء، وأنا بطبعي أتحمل الضغط الجماهيري والضغوط السياسية، وترشحت في آخر يوم من التسجيل، لأدرس المرشحين الذين من الممكن أن يؤثروا عليّ ووجدت أنه لم تتم المشاركة بقوة ولذلك أرى حظوظي جدا قوية». وقال إنه من غير مقبول من الحكومة عدم حضور الجلسات وتعطيل مصالح الشعب، فعليها الحضور وإبداء رأيها بدلا من الهروب، فهي ملزمة بحضور الجلسات ولكن ما تفعله الحكومة خارج نطاق الدستور وأنا مع عقد الجلسة حتى لو لم تحضر الحكومة، وإلى التفاصيل:



لماذا فكرت في خوض هذه الانتخابات رغم التلويح بالبطلان؟



٭ في البداية، أحب أن أهنئ قبيلة شمر على العفو الكريم من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، الذي أسعد الشعب الكويتي، وان شاء الله البقية للإخوان الآخرين بالمكرمة الأميرية. أما عن السؤال، فأنا لدي طموح لخدمة الكويت في أي موقع في الرياضة او في السياسة أو أي مجال آخر، وأيضا خدمناها في الرياضة عندما حققنا انجازا رياضيا عام 1996 وكانت القيادة السياسية فرحة بهذا الإنجاز الرياضي المهم، وهذا الإنجاز يخلينا نندفع الى انجاز آخر في مجال السياسة، والانسان دائما عنده طموح في خدمة بلده والانجاز الرياضي كانت القيادة السياسة فرحة فيه جدا أعاد الكويت الى وضعها الطبيعي، وأي انجاز يحققه المنتخب في المجال الرياضي او الإعلامي، وأود أن تكون لي بصمة سياسية مثلما كانت لي بصمة رياضية وأطمح إلى ذلك.



يفترض أن تكون لديك مخاوفك الخاصة بشأن المشاركة في البرلمان لأنك شاركت في برلمان تم إبطاله، هل هذا السيناريو لا يقلقك؟



٭ بلى، ما يخفى عليكم في أيام الانتخابات من الكلام ولغط النتائج الظاهرة وكل هذه الأمور، وعدم الشفافية وعدم الوضوح، الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية لم تقدم كشوفاتها وأرقامها، وتخيل كشفا كاملا للجنة كبيرة رئيسية ولا توجد به أسماء ولا أرقام ومضروب بل توقيع في الأعلى وفي الأسفل. أما بالنسبة لمخاوفي فهذا أمر وارد، فالعمل السياسي في الكويت والأخطاء التي ترتكب فيه وفي الحياة النيابية وفي المؤسسة التشريعية من بطلان وعدم تحصين المراسيم بالصورة القانونية والدستورية أمر غير مقبول، ولقد حذرت من ذلك في 2022، وقلت أخشى ما أخشاه أن يبطل المجلس لأنه لم تتم دراسة المراسيم دراسة قانونية ودستورية، لذلك رأينا نسبة كبيرة من المرشحين لم يشاركوا وكانوا يشاركون قبلا، ولم يشاركوا هذه المرة لأن هناك عزوفا وتخوفا أتمنى ألا يصل إلى درجة إحباط الناخب.



يقال إن خالد الشليمي رشح نفسه لكي يسحب أصواتا، ما رأيك؟



٭ أسمع وأرى في تويتر، لكن لله الحمد لي علاقات كثرة مع جميع الأطراف ولا أقطع العلاقة ولا أنتمي لفصيل ضد فصيل أو تيار ضد تيار، أنا رجل طارح نفسي على الكويت والشعب الكويتي، ولدي من الشعبية ومن العلاقات ما يجعل الناس يروني مع شخصية معينة فيعتقدون أني محسوب عليها، وأنا الحمد لله آرائي ومواقفي السياسية تثبت عكس الكلام الذي يقال، الشخصية السياسية العامة معرضة لكل شيء، للكذب والافتراء، وأنا بطبعي أتحمل الضغط الجماهيري والضغوط السياسية.



دائما لك تصريحات بأن رقمك المعلن غير الحقيقي.. فما المعلن وما الصحيح؟



٭ رقمي المعلن 1188 والترتيب الـ 21، ولدي قناعة بأن هذا ليس رقمي، بل رقمي 3318، وهذا للحمد توصلنا له من خلال علاقاتي ومن خلال الأرقام التي تم نشرها، وهذا حتى قبل نشرها أعلنت أن رقمي فوق الـ 3000، والموضوع هذا ليس جديدا، وفي 2008 وأعلنوا الرقم 6038، ولما طعنت في المحكمة الدستورية اتضح أن الرقم وصل إلى 8000، فموضوع الخطأ في الأرقام والإضافات ليس مستغربا على الانتخابات في الكويت، دائما تحدث هذه الأمور، هل بحسن نية أو بسوء نية أقول الله أعلم.



هل هذا ما دفعك للترشح؟



٭ لا، أنا أدرس الفرص، وهذه انتخابات، وليست العملية مزاجية، وعندما رأيت الوضع سجلت في آخر يوم في تسجيل الترشح، لكي أطالع المرشحين الذين سجلوا ويؤثرون على وضعي، ووجدت أنه لم تتم المشاركة بقوة، لذلك أرى حظوظي جدا قوية، ووفق النتائج السابقة كان ترتيب العاشر ودرجة حظوظي قوية، ومتفائل أكثر من أي انتخابات قمت بخوضها.



ما الملفات التي تحملها معك إلى المجلس؟



٭ الملف الاقتصادي من أهم الملفات، ولقد تم إهماله، والمجلس السابق كانت أغلبيته موالية للحكومة، واتضح ذلك من خلال الطرح، ومن عدم حضور رئيس الحكومة الجلسات ولم يقدم أحد استجوابات، في حين مجموعة نيابية كانت تتكلم عن رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد أنه لم يحضر الجلسات واعتبروا أن هذا تعديا على الدستور وانتهاك للدستور.



إذن كنت تعتقد أن الأغلبية كانت موالاة في مجلس 2022، فذلك يتنافى مع فكرة عدم حضوره الجلسة.. ولكن كيف قيَّمت الأمر؟



٭ الحكومة لا تريد التعاون مع المجلس، لكن ما حدث في السنوات الأخيرة شيء مستغرب، صاحب السمو يملك أن يعطل المجلس شهرا ولكن الحكومات تعطل المجلس لمدة 3 أشهر، وهذا أمر غير مقبول أن يعطلوا مصالح الشعب، واللائحة الداخلية ألزمت وأوجبت حضور الحكومة الجلسات، واليوم نسمع كلمة «جرى العرف»، وأقول إن العرف لا يتماشى مع تعطيل مصالح الشعب، ومجلس الأمة للشعب والجلسات هي مصالح للشعب ودعم له، أما موضوع «جرى العرف»، العرف للمصلحة العليا للدولة والشعب، ولا يكون للتعطيل وتعطيل إقرار القوانين، الحكومة ملزمة بحضور الجلسات، ولكن ما تفعله الحكومة خارج نطاق الدستور، وأنا مع عقد الجلسة حتى لو لم تحضر الحكومة، ولكن أنا مستغرب أن الممارسات نفسها حدثت ولكن تم استجواب سمو الشيخ صباح الخالد.



ما رأيك في العمل الفردي.. وهل أنت مع إنشاء كتل برلمانية؟



٭ بالتأكيد أنا مع إنشاء كتل برلمانية لفلترة الأفكار والآراء ولفلترة المواقف، وأحد الاقتراحات بقانون قدمه 15 عضوا، هذا لأنه ليس هناك كتل ولا يوجد تنسيق بينهم في طرح القوانين والتعاون والتوافق، ومشكلة المؤسسة التشريعية هو العمل الفردي والنظر إلى المصلحة الشخصية، وكيف يتكسب ويضيف رصيده الشعبي وكيف يمهد للانتخابات التالية وكيف ينجح، وكل ذلك على حساب المصلحة العامة، حتى أصبحت المؤسسة التشريعية في أضعف حالتها الآن، حتى وصل الأمر إلى عدم حضور الجلسات وعدم التوافق على القوانين، مما يجعل المواطن يعاني من توقف المشاريع وتوقف التنمية.



ما رؤيتك في الكتل التي من الممكن أن تشارك فيها؟



٭ أي كتلة أجد توافقا لديها مع أفكاري، لا مانع، ولكن أحيانا تطغى الأهواء والمصالح الشخصية على العمل، فلو شخص وضع الله عز وجل نصب عينيه ومصلحة الكويت أمام عينيه لا نقع في هذه المشاكل.



الدائرة الرابعة قبلية وخدمية.. كيف ترى خدماتهم وقضاياهم؟



٭ هناك مواضيع مهمة جدا منها الإسكان، والطرق السيئة إلى أن وصل طموح المواطن الكويتي إلى إصلاح الطرق، بعد أن كنا نقود قاطرة الريادة في المنطقة وسابقين لدول المنطقة في كل شيء، الآن نحن في آخر الركب، بل أصبحنا عبئا ثقيلا على دول المنطقة، بسبب عدم قدرتنا على مواكبة الخطوات التي قطعتها الدول وسبقتنا فيها، تخيل وصل المواطن الكويت إلى عدم وجود الأدوية في المستشفيات والأدوية، التي تحفظ صحة المواطنين، هذه الكويت التي ميزانيتها 23 مليار دينار، هل نصل إلى هذه المرحلة، يفترض أن ينعم المواطن الكويتي بالازدهار والرخاء والرفاه، يعاني من التضخم والغلاء والحكومة تتفرج، وهذا خطأ كبير، الحكومة يجب أن تضع إصلاحات للهياكل والكيانات الاقتصادية في الدولة حتى تؤمن الموارد المالية للدولة، منذ الثمانينات نتكلم عن تنويع مصادر الدخل، في حين دول خليجية أخرى بانتهاء عام 2030 سيكون الاعتماد على النفط لديهم بنسبة 50%.



إذن، ما الحلول التي تجدها مناسبة في رأيك؟



٭ ميزانية القطاع الصحي كافية لتحقيق الرعاية الصحية الجيدة للمواطن والمقيم، لكن ينقصنا التنفيذ والإدارة، الحكومة الماضية لم تقدم برنامج عملها ولم تقدم حتى ورقة عمل حكومية، واليوم نحن أمام مسؤوليات كبيرة، وينبغي أن تنهض الحكومة بمستوى الدولة.



هل الملف الاقتصادي سيكون من أولوياتك؟



٭ الملف الاقتصادي سيكون أولى الأولويات لأننا أمام وضع صعب، فعلينا أن نبادر ونحرك الملف الاقتصادي، عبر تنويع مصادر الدخل من خلال الرسوم ورفعها، والشراكة مع شركات عالمية، وكذلك تطوير الموانئ، لتكون الكويت أحد أهم الموانئ في المنطقة ومحل جذب لرؤوس الأموال من خلال البضائع وتصديرها، وكذلك الجمارك من المفترض تطويرها.



وماذا عن القضية الإسكانية؟



٭ مثلما أنت فتحت المجال للطرق من دون وكيل محلي مع شركات عالمية وقدمت عطاءات وتمت مقابلة الشركات من خلال الأونلاين، نحن في القضية الإسكانية نفس الشيء، نحتاج لرفع الرقابة المسبقة، لدينا 130 ألف طلب إسكاني متى يتم الانتهاء منها، الدولة ملزمة بأنها مثلما تعاملت مع موضوع الطرق، تتعامل وتتعاقد تعاقدا مباشرا مع شركات كبيرة في مجال الإسكان.



هل لدينا مشكلة بطالة حقيقية؟



٭ البطالة موجودة وهناك طوابير في ديوان الخدمة، ولكن أين رؤية الدولة، الدولة وضعت القطاع الخاص شريكا في التنمية، تعطيه مناقصات وتسهيلات ولم تتم المساهمة بتعيين الكويتيين، بالرغم أنه شريك بالتنمية ويأخذ مناقصات، الحكومة لم تمارس دورها بفرض التعيين للكويتيين على القطاع الخاص، لتخفيف العبء على الميزانية العامة، فبند الرواتب في الميزانية العامة للدولة 14 مليار دينار أي 60% من ميزانية الدولة رواتب، فكيف ننهض بالدولة، لذلك هي ملزمة بفرض رؤيتها على القطاع الخاص إذا كانت جادة في حل مشكلة البطالة.



هل من المهم ان يكون للمرشح رأي في قضية القروض؟



٭ قضية القروض منذ سنوات وليست وليدة اللحظة، فهناك عوائل معدمة وفي ضيق، القضية ليست سيارة أو شقة، العوائل مرت بضوائق مالية واقترضوا، وهم شريحة كبيرة في المجتمع تبلغ 590 ألف مواطن، وهم من أخذوا قروضا استهلاكية، يجب أن ينظر في مشكلتهم، ويتم علاجها لأنها قضية مزعجة وتحولت إلى هاجس لدى المواطن الكويتي في ظل التضخم وغلاء الأسعار، يجب على الحكومة معالجة هذه القضية، في ظل ذهاب 12 مليار دينار منحا وقروضا للدول.



التصويت بمرسوم البطاقة المدنية.. كيف تقيمه؟



٭ هذا جاء بمرسوم ضرورة ولم يفعل البرلمان شيئا، وتشكر عليه الحكومة، لأنه قام بتسكين الناس في مناطقهم، ولترى المرشح الذي تقتنع به تصوت له.



وماذا عن الملف الرياضي؟



٭ كنت في مجلس 2012 وقدمت اقتراحات أن كل محافظة يكون لها ستاد خاص بها، وقدمت موضوع الاستثمار في الأندية واليوم رأى النور.



ما أولويات المرشح خالد الشليمي في حال وصوله؟



٭ قضايا الإسكان والتعليم والصحة والقروض من أولوياتي، وأعرف أقرباء لي في موضوع القروض، وكذلك موضوع الإصلاح السياسي، فأين من كانوا في المجلس منذ 4 سنوات فأكثر وينادون بالإصلاح السياسي.



كلمة أخيرة للناخبين؟



٭ أتمنى من الناخبين أن يحسنوا الاختيار بعيدا عن التأزيم والتكسب، ولم يكن هناك وفاق بين الحكومة والمجلس ولا توجد جدية في حضور الجلسات، ونحتاج إلى التهدئة، وعلى الناس أن تختار من يبحث عن التهدئة والاستقرار.





