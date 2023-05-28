

أفادت دراسة حديثة، بأن المشي لمدة 4 ساعات في الأسبوع يمكن أن يحسن قدرتك على تحمل الألم. ويأمل الباحثون أن يعني هذا تقليل الحاجة إلى المسكنات للتعامل مع المشكلات الصحية اليومية مثل الصداع وآلام الظهر. ودرس الباحثون أكثر من 10700 شخص، طلب منهم اختيار واحدة من أربع فئات لمتوسط نشاطهم البدني في العام الماضي. وإذا قاموا بالتدريب أو المنافسات الرياضية عدة مرات في الأسبوع فيمكنهم اختيار فئة النشاط القوي، أواختيار فئة النشاط المعتدل إذا قاموا بأنشطة مثل التنس أو البستنة لمدة أربع ساعات على الأقل في الأسبوع.



وإذا كانوا يمشون أو يركبون الدراجة أو يمارسون تمرينا مشابها لمدة 4 ساعات على الأقل في الأسبوع فإنهم يختارون فئة التمارين الخفيفة، وإذا كانوا ممن يفضلون الجلوس فإنهم يندرجون ضمن المجموعة المستقرة. ومن المعروف أن التمارين الرياضية تقلل الآلام والوخزات اليومية عن طريق الحفاظ على ليونة المفاصل. لكن النتائج تشير إلى أن الأشخاص الأكثر لياقة قد يشعرون بأي ألم يعانون منه بشكل أقل حدة.



وأوضح أندرس أرنيس، الذي قاد الدراسة من مستشفى جامعة شمال النرويج، انه «قد يكون للتمرين تأثير على نفس المسارات في الدماغ مثل مسكنات الألم، مثل المورفين، وإن كان بدرجة أقل بكثير. وتشير نتائجنا إلى أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في تحسين تحمل الألم، تماما مثل ما يسمى بنشوة العدائين، التي نشعر بها بعد الركض، والتي يمكن أن تجعل الألم يبدو أقل».



وخلص مؤلفو الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة PLOS One، إلى أن«ممارسة النشاط البدني، أو الاستمرار فيه بمرور الوقت، يمكن أن تفيد في تحمل الألم».

المصدر: «ديلي ميل»