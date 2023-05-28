علي إبراهيم



أظهرت بيانات، اطلعت عليها «الأنباء»، أن متوسط عدد مرات التسوق والشراء المباشر والأونلاين لكل مواطن ومقيم في الكويت منذ بداية العام الحالي يصل إلى 18 مرة شهريا، يدفع في كل مرة ما متوسطه نحو 45 دينارا.



وتظهر البيانات أن المواطنين والمقيمين أنفقوا 11.45 مليار دينار في أول 3 أشهر من 2023 عبر نحو 253 مليون عملية شراء وسحب آلي بينها 163.79 مليون عملية شراء مباشر ودفع عبر نقاط البيع بمتوسط 12 عملية شراء لكل مواطن ومقيم، إلى جانب 67.76 مليون عملية شراء «أونلاين» بما متوسطه 5 عمليات شراء «أونلاين» لكل مواطن ومقيم شهريا، بالإضافة إلى عمليتي سحب كاش من أجهزة السحب شهريا، بإجمالي عمليات بلغ 21.42 مليون عملية في أول 3 أشهر من العام.