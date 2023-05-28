

قال نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي إن الإعلام الكويتي يمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات ويمتاز بحرية التعبير وإبداء الرأي والتطرق لمختلف القضايا العربية والعالمية بحيادية ومهنية عالية.



وأشاد البلشي في مؤتمر صحافي بالعلاقات الأخوية التاريخية الكويتية ـ المصرية وتميزها معتبرا إياها نموذجا يحتذى في الأخوة العربية والود والاحترام المتبادل والحرص المشترك على أمن المنطقة العربية واستقرارها وترسيخ السلام الإقليمي والعالمي.



وقال البلشي، الذي يزور الكويت بدعوة من الملتقى الإعلامي العربي الذي تنطلق نسخته الـ 18 غدا الأحد برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، «إننا نعيش اليوم في عالم يموج بتكنولوجيا الاتصالات والتدفق المعلوماتي وقد استطاع الإعلام الكويتي مواكبة التطور التقني غير المسبوق في مجال العلوم والتكنولوجيا والمعلومات وأن يجد له موقعا متميزا على خريطة الإعلام الدولي».



ولفت إلى ارتباطه بالإعلام الكويتي منذ الصغر من خلال مجلة «العربي» وسلسلة «عالم المعرفة» و«الثقافة العالمية»، مشيرا إلى أن الكويت لها تراث مهم في أذهان المصريين منذ عقود، علاوة على الديموقراطية الكويتية التي تعد نموذجا يحتذى.



وذكر البلشي أن «عالمنا العربي يعيش اليوم ظروفا صعبة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الخطاب الإعلامي لإيجاد إعلام عربي مؤثر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل وجود تشويه متعمد للقضايا العربية والإسلامية على الساحة الدولية».



وأوضح أن الإعلام بمختلف صوره وتخصصاته يعتبر شريكا فعالا في التنمية المستدامة وله دور كبير في التحفيز والمراقبة وإعداد التقارير عن الأخطار التي تواجه المجتمعات وتعليم أفراده المهارات والمعتقدات السياسة التنموية.



وقال البلشي إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين النقابة وجمعية الصحافيين الكويتية من بينها البرامج التدريبية التي تتعلق بمستقبل المهنة خصوصا مع التوسع الذي تشهده الساحة الإعلامية من أدوات حديثة فضلا عن الإعلام الإلكتروني ومنافسته للصحافة الورقية والتعاون بشأن تنظيم الملتقيات والمنتديات الإعلامية.



وأعرب عن اعتزازه بالروابط التاريخية الوثيقة وتقديره للمواقف الكويتية الصادقة في الوقوف إلى جانب مصر ودعم أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية المستدامة وإدراك أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والإعلامية وتعزيز التضامن العربي.