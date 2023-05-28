وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بالعمل على اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة بمنح أكثر من 35 ألف عسكري بالجيش الكويتي من ضباط وضباط صف وأفراد وسام الواجب العسكري من الدرجتين الثانية والثالثة بعد استيفائهم شروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم الأحد إن توجيهات الشيخ طلال الخالد بمنح هذا الوسام تأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بشؤون أبنائها من منتسبي القوات المسلحة وحرصها على رفع روحهم المعنوية وتحقيق العدل والمساواة بينهم من خلال منحهم حقوقهم كافة التي نص عليها القانون التي تشكل بدورها دافعا وحافزا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأشارت إلى أن منح هذا الوسام يؤكد إيمان القيادة الراسخ بقدرات وإمكانيات حماة الوطن من منتسبي الجيش الكويتي وما يحملونه في نفوسهم من ولاء ووفاء وإخلاص لوطنهم الغالي وقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي.