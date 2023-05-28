نظم معهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرا ندوة علمية تحت عنوان «التشخيص الدقيق للمصابين بالاختناق التنفسي أثناء النوم»، وهي الندوة الثانية التي تعقد في المعهد حيث حاضر فيها نخبة من المختصين والباحثين في هذا المجال من كل من الكويت وهولندا، من بينهم المستشار الزائر البرفيسور نيكولاس ديفارايس، والبروفيسور فهد الملا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث ود. عبدالمحسن التركي ود.محمد أبوفرحة ود.جهاد أبوبكر من المعهد، وذلك بحضور السفير الهولندي السيد لورينس ويستهوف ومدير عام المعهد، د.قيس صالح الدويري والعديد غيرهم.



وقد أقيمت هذه الندوة في مقر معهد دسمان للسكري، على مدى يوم كامل، وقد حضره العديد من المختصين في الجهاز التنفسي واضطرابات النوم والأنف والأذن والحنجرة وأبحاثها. وقد تطرقت الندوة للعديد من المواضيع ذات الصلة من بينها، مدى حجم وانتشار مشكلة الاختناق التنفسي أثناء النوم ومدى تأثير وخطورة المشكلة وعلاقته بمرض السكري بالإضافة إلى التحديات التي نواجهها في الكويت في تشخيص وعلاج واكتشاف مؤشرات حيوية لهذه الحالة وكذلك ارتباطها بالسمنة، وفي الختام، تمت مناقشة أحدث التوصيات للحد من هذه المشكلة الصحية وما قد يترتب عليها من مضاعفات على رأسها مرض السكري من النوع الثاني.



جدير بالذكر، أن الاختناق التنفسي أثناء النوم يسهم في حدوث أمراض القلب وضغط الدم وغيرها من الحالات المرضية على المدى البعيد في حال لم تتم معالجته، بما فيها مرض السكري من النوع الثاني، حيث إن الاختناق التنفسي أثناء النوم يفاقم من مشكلة مقاومة الأنسولين مما يعيق التحكم بالسكري بالشكل المطلوب.



ويأتي حرص معهد دسمان للسكري على تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات البحثية باستمرار، مثل هذه الندوة ضمن جهود المعهد الحثيثة والرامية للارتقاء بالبحث العلمي والمعايير الطبية لما فيه من نفع للوطن الحبيب، وذلك ضمن رسالة ومهمة المعهد.