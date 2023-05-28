حنان عبد المعبود

نظم معهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ندوة علمية مؤخرا؛ تحت عنوان "التشخيص الدقيق للمصابين بالاختناق التنفسي أثناء النوم"، وهي الندوة الثانية التي تعقد في المعهد حيث حاضر فيها نخبة من المختصين والباحثين في هذا المجال من كل من الكويت وهولندا، من بينهم المستشار الزائر البرفيسور نيكولاس ديفارايس، والرئيس التنفيذي لقطاع الابحاث البروفيسور فهد الملا، ود. عبدالمحسن التركي ود. محمد أبوفرحة ود. جهاد أبوبكر من المعهد، وذلك بحضور سعادة السفير الهولندي في الكويت لورينس ويستهوف ومدير عام المعهد، د. قيس صالح الدويري.

وأقيمت هذه الندوة في مقر معهد دسمان للسكري، على مدى يوم كامل، وحضره العديد من المختصين في الجهاز التنفسي واضطرابات النوم والانف والاذن والحنجرة وابحاثها. وخلال الندوة تم التطرق للعديد من المواضيع ذات الصلة من بينها، مدى حجم وانتشار مشكلة الاختناق التنفسي أثناء النوم ومدى تأثير وخطورة المشكلة وعلاقته بمرض السكري بالإضافة إلى التحديات التي نواجهها في الكويت في تشخيص وعلاج واكتشاف مؤشرات حيوية لهذه الحالة وكذلك ارتباطها بالسمنة، وفي الختام تم مناقشة أحدث التوصيات للحد من هذه المشكلة الصحية وما قد يترتب عليها من مضاعفات على رأسها مرض السكري من النوع الثاني.

والجدير بالذكر، أن الاختناق التنفسي أثناء النوم يسهم بحدوث أمراض القلب وضغط الدم وغيرها من الحالات المرضية على المدى البعيد في حال لم يتم معالجته، بما فيها مرض السكري من النوع الثاني، حيث أن الاختناق التنفسي أثناء النوم يفاقم من مشكلة مقاومة الانسولين مما يعيق التحكم بالسكري بالشكل المطلوب.

ويأتي حرص معهد دسمان للسكري على تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات البحثية باستمرار، مثل هذه الندوة ضمن جهود المعهد الحثيثة والرامية للارتقاء بالبحث العلمي والمعايير الطبية لما فيه من نفع للوطن الحبيب، وذلك ضمن رسالة ومهمة المعهد.