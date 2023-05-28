ادلى المتنافسان في انتخابات الرئاسة التركية في جولتها الثانية مرشح التحالف الجمهوري الرئيس رجب طيب اردوغان ومرشح تحالف الشعب كمال كليتشدار اوغلو ، بصوتيهما كل في مقره وحثا الاتراك على التصويت بكثافة.

وعقب الإدلاء بصوته في حي اسكودار باسطنبول ، قال الرئيس أردوغان "أرجو من جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم وعدم التراخي أو التهاون." وتوقع "أن تكون عملية الفرز سريعة الليلة."

وقال "لا يشهد أي بلد في العالم نسبة مشاركة في التصويت تصل إلى تسعين بالمئة، تكاد تركيا تصل إلى هذه النسبة". ثم قام بزيارة قبري والده ووالدته في إسطنبول.

من جهته، دعا كليتشدار أوغلو الناخبين إلى التصويت من أجل التخلّص مما وصفه ب"نظام استبدادي"، بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في العاصمة أنقرة.

وقال كليتشدار أوغلو "أدعو جميع المواطنين إلى التصويت من أجل ديموقراطية حقيقية وحرية في هذا البلد ".

ودعا المقترعين إلى البقاء قرب مراكز الاقتراع بعد إغلاقها عند الساعة الخامسة لأن "هذه الانتخابات جرت في ظروف صعبة جدًا".