القرارات جاءت لمخالفتها قانون تنظيم مهنة الصيدلة وبناء على ما تم رصده من مخالفات

في إطار متابعة جهود الإشراف والرقابة على مؤسسات القطاع الصحي الأهلي، قامت وزارة الصحة بإغلاق 20 صيدلية، وذلك لمخالفتها قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016، وبناء على ما تم رصده من مخالفات.

وعلى ضوء التوصيات الصادرة من اللجان المختصة، بشأن ما رصدته لجان التفتيش المختصة، وما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارات الإغلاق، صونا لصحة الجميع وحفاظا على جودة وسلامة الخدمة المقدمة.