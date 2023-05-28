أعلنت وزارة النفط أن لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي- السعودي عقدت اجتماعا افتراضيا أمس للجنة الفنية، حيث ترأس اللجنة حضوريا في مبنى وزارة النفط كلا من وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، ود.ناصر الدوسري المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات والتعاون الدولي في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وذلك للتوقيع على محضر الاجتماع.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي إن الاجتماع يناقش سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والطيران المدني والجمارك والاقتصاد، ولترجمة العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والوصول بها إلى التكامل، في سبيل تحقيق أمن ورخاء الشعبين.



وذكرت وزارة النفط أن من بين بنود جدول أعمال الاجتماع وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والغاز، وتعزيز التكامل وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد النفطية، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة.



وأشارت وزارة النفط الى أن مجلس التنسيق الكويتي- السعودي تم بإشراف من وزارة الخارجية بعد اعتماد مشروع الحوكمة والهيكل والإجراءات التنظيمية الخاصة بمجلس التنسيق، وتتفرع من الأمانة العامة للمجلس 5 لجان فرعية منبثقة عنها وهي: لجنة التنسيق السياسي والقنصلي والرعايا، لجنة التنسيق العسكري والأمني، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، وأخيرا لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنية التحتية.



وقالت إن الجهات المندرجة من مجلس التنسيق الكويتي- السعودي تشمل وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، جهاز حماية المنافسة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للطيران المدني.