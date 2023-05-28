عواصم - وكالات: صعّد قيادي في حركة «طالبان» بأفغانستان هجومه على إيران، محذرا إياها من اختبار صبر «كابول».



وقال القيادي في «طالبان»: عبدالحميد خراساني في خطاب مصور: «لا تختبر قوتنا.. أنتم وراء الكواليس مع الغربيين.. وإذا سمح لنا الشيوخ، فسنستولي على طهران».



هذا، وأسفرت الاشتباكات الحدودية المسلحة عن مقتل اثنين من حرس الحدود الإيراني ومقاتل من حركة طالبان بالقرب من مركز للشرطة على الحدود بين إيران وأفغانستان، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) ووزارة الداخلية في حكومة طالبان.



واتهم الجانبان بعضهما البعض بإطلاق النار أولا بالقرب من مركز للشرطة على حدود مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران ومقاطعة نمروز في أفغانستان.



وتبادلت السفارة الإيرانية في كابول ووزارة الدفاع الوطني في حكومة طالبان بأفغانستان، مراسلات ومكالمات هاتفية للتحقيق في سبب التوترات.



وتأتي الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الدولتين الجارتين خلال الأسابيع الماضية بشأن حصة إيران من المياه من نهر هيرمند، المعروف باسم هلمند في أفغانستان، «غير المستوفاة» بموجب معاهدة تم توقيعها عام 1973 بين طهران وكابول، والتي تنص على حصول إيران على 820 مليون متر مكعب من المياه من النهر سنويا.