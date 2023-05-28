أطل الرئيس التركي المنتخب رجب طيب اردوغان على انصاره المحتفلين بفوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية في حي اسكودار، وألقى خطاب النصر. واستهل الخطاب بالغناء مع انصاره من امام منزله، وقال: نحن عشاق اسطنبول.. بدأنا مسيرتنا مع اسطنبول ونحن نواصل مسيرتنا معها، ونتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالاً بالديموقراطية. وتابع الشعب التركي كله فائز.

وأضاف قلنا مرارا ان المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب امال من يعتمد علينا . وسخر من منافسة كمال كليتشدار اوغلو وخاطبه "باي باي باي كمال" . وقال حزب الشعب الجمهوري سيحاسبه على ما حصل .