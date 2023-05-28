نفت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل "تويتر" عن ادعاءات بعض الصفحات الموالية لإحدى الجماعات الإرهابية بشأن تعرض السائحين العرب لإجراءات تعسفية في المطارات.

وجاء البيان كالآتي:

لا صحة لما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لإحدى الجماعات الإرهابية من إدعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات.

ويأتي ذلك في إطار الإدعاءات الكاذبة والمحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة بعد أن فشلت في النيل من إستقرار البلاد ، في ظل الوعي الشعبي لمخططاتها الأثمة.