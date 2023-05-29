

القاهرة هناء السيد



شاركت قائدة الكشافة ورئيسة اللجنة الإستراتيجية والتسويق في جمعية الكشافة الكويتية أبرار جمال البلوشي في الملتقى الذي يعقد بمقر المنظمة الكشفية العربية في القاهرة ويستمر حتى آخر مايو الجاري.



وعلى هامش الملتقى، أكدت البلوشي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، حرص الجمعية على المشاركة في الملتقيات الكشفية المقامة في الدول العربية، نظرا لدورها في تعزيز أواصر التعاون والتعارف بين الشباب العربي وتبادل الخبرات.



وأضافت أن الملتقى يشارك فيه ممثلون عن 12 جمعية كشفية عربية بهدف مساعدة الجمعيات الكشفية العربية على تحقيق الامتثال الكامل لإرشادات وتوجيهات الحماية من الأذى.



وذكرت البلوشي أنه تم اعتماد سياسة برامج الحماية من الأذى بجمعية الكشافة الكويتية وتم إعداد لجنة فرعية تحت مسمى لجنة الحماية من الأذى التي تحتفظ بسرية المعلومات وكذلك تضم أخصائيا اجتماعيا لبحث أي بلاغات مقدمة عن أضرار السلوك والأخلاق الكشفي، وتم التطبيق في كافة المناطق الكشفية بدولة الكويت وقدمت عددا من ورش العمل الخاصة بالحماية من الأذى في عدة مناطق كما تم عقد ورش عمل أخرى.



وتتضمن جلسات المنتدى التعريف بالسياسة العالمية للحماية من الأذى وآليات الامتثال بالجمعيات الكشفية العربية، والأمن والسلامة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وشرح أداة التقييم الذاتي للحماية من الأذى، وكيفية استخدام منصة خدمات المنظمة الكشفية العالمية للحماية من الأذى والموارد المتاحة وكيفية الحصول عليها، والحماية من الأذى والاتصالات أثناء الأزمات، بالإضافة إلى تقديم إرشادات تقوية الحماية من الأذى بالجمعيات الكشفية العربية، واستعراض قصص النجاح وأفضل الممارسات لجمعيتي الكشافة في رومانيا ونيوزيلندا حول الحماية من الأذى.