وضع وفد جمعية (النجاة) الخيرية الكويتية الزائر لليمن حجر الأساس لبناء قريتين من 25 وحدة سكنية كمرحلة أولى في محافظة (تعز) الساحلية على البحر الأحمر جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام الثامن على التوالي.



وقال رئيس قطاع البرامج والمشاريع بجمعية (النجاة) م.عبدالله الشهاب في تصريح لـ (كونا)، إن قرية (الجري) السكنية بمديرية (ذوباب) بمحافظة (تعز) تتكون من 10 وحدات سكنية كمرحلة أولى من أصل 30 وحدة.



وأضاف الشهاب أن قرية (الزهاري) بمديرية (المخا) تتكون من 15 وحدة سكنية كمرحلة أولى من أصل 50 وحدة ومسجد للقرية بمساحة إجمالية تبلغ 225 كيلومترا مربعا.



وأعرب عن سعادته بتدشين الأعمال الإنشائية في هاتين القريتين السكنيتين لصالح الأسر الفقيرة والأيتام في مديريتي (ذوباب) و(المخا) وتنفيذهما من قبل جمعية (ينابيع الخير) اليمنية، موضحا أنه سيكون للقريتين أثر كبير في تحقيق الاستقرار وحماية الأسر المستفيدة من الظروف والعوامل الطبيعية المتقلبة وتحسين حياتهم وظروف معيشتهم.



وأشار إلى أن وفد الجمعية الذي يشمل أيضا نائب رئيس قطاع البرامج والمشاريع عبدالله مطر جابر ورئيس قسم الإدارة المالية بالجمعية عبدالله محمد بازياد قام بزيارة تفقدية لمشروع المجمع الصحي التعليمي في محافظة (لحج).



ولفت إلى أن المشروع يتألف من مبنى تعليمي ومركز صحي ومسجد وحفر بئر ارتوازية مع ملحقاتها لتوفير خدمات صحية وتعليمية للسكان المحليين.



من جانبه، أشاد الأمين العام للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية عبدالوهاب العامر في تصريح صحافي بدور الكويت وجمعية (النجاة) وإسهاماتها المؤثرة من خلال تقديم المشاريع الإغاثية والإنسانية النوعية، والتي شملت أغلب المحافظات اليمنية.