

الدوحة - فريد عبدالباقي



نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرا سلط فيه الضوء على قائمة تضم 10 من أفضل المهاجمين في النسخة العشرين من دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، من بينهم 4 من لاعبي فرق الدوري القطري.



وتوج نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بلقب البطولة بعدما تغلب في الدور النهائي على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



واختار الاتحاد الآسيوي في تقرير نشره بموقعه الرسمي قائمة 10 لاعبين شاركوا في البطولة، من أجل التصويت للمهاجم الأبرز في هذا المركز.



وتقدم القائمة المحترف البلجيكي لنادي الدحيل القطري إدميلسون جونيور، وزميله بالفريق المحترف الكيني مايكل أولونغا، والمحترف الجزائري لنادي الغرافة الحالي والريان السابق ياسين براهيمي، والمحترف الإيفواري لنادي الريان يوهان بولي، بالإضافة إلى لاعب جوهور دار التعظيم الماليزي بيرجسون داسيلفا، ولاعب باثوم يونايتد التايلندي إحسان فاندي، ولاعب الهلال السعودي أوديون إيغالو، ولاعب دايجو الكوري الجنوبي زيكا، ولاعب أوراوا ريد دايموندز كاسبر يونكر، ولاعب كاوازاكي فرونتال الياباني يو كوباياشي.



هذا، ويستعد الاتحاد القطري لكرة القدم، لعقد الجمعية العمومية الخميس المقبل لاختيار المجلس الذي سيدير الاتحاد للدورة المقبلة الممتدة من العام الحالي 2023 حتى 2027.



وترشح نائب رئيس الاتحاد الحالي جاسم راشد البوعينين لمنصب الرئيس، وسيكون البوعينين مرشح نادي قطر، هو الوحيد المتقدم لسباق الرئاسة لخلافة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تولى المنصب منذ عام 2005.



إلى ذلك، توج نادي الريان بطلا لدوري كرة السلة للموسم الحالي «2022-2023» في نسخته الـ 42، وذلك للمرة الـ 18 في تاريخه والمرة الأولى منذ موسم 2015-2016، بعد فوز على الشمال بنتيجة «73-68» في المباراة النهائية والتي أقيمت على صالة نادي الغرافة الرياضي، فيما جاء السد في المركز الثالث بعد فوزه على نادي قطر بنتيجة «82-71».



من ناحية أخرى، أحرز النادي العربي، لقب كأس أمير قطر لكرة اليد، بعد تفوقه على الريان بنتيجة «38-37» في المواجهة التي جرت بصالة الدحيل الرياضية.



ويعد هذا اللقب الثالث للعربي في بطولة كأس الأمير، بعد أن حققها أول مرة في 2019 بينما كانت الثانية في 2021.