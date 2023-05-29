قطع اتحاد العاصمة الجزائري نصف الطريق نحو أول لقب قاري في تاريخه بعدما عاد من أرض مضيفه يانغ افريكانز التنزاني بفوز مهم 2-1 على ملعب «بنجامين مكابا» في دار السلام في ذهاب الدور النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.



ويسعى فريق «سوسطارة» إلى إبقاء اللقب عربيا للموسم السادس على التوالي، حيث يتعين عليه تحقيق نتيجة إيجابية السبت المقبل في ملعب «5 جويلية»، إذ هيمنت الأندية العربية ولاسيما المغربية في المواسم الخمسة الماضية، حيث توج الرجاء الرياضي المغربي مرتين (2018 و2021) ومواطنه نهضة بركان مرتين أيضا (2020 و2022) والزمالك المصري مرة (2019)، بينما كان آخر فريق من خارج منطقة الشمال هو مازيمبي الكونغولي الديموقراطي (2016 و2017).



ويأمل اتحاد العاصمة في أن يصبح أول فريق جزائري يتوج بلقب البطولة بشكلها الحديث الذي انطلق عام 2004، إذ يخوض النهائي القاري في تاريخه بعد نهائي دوري الأبطال عام 2015 حين حل وصفا لمازيمبي من الكونغو الديموقراطية.



وأعرب مدرب اتحاد العاصمة عبدالحق بنشيخة عن سعادته بهذه النتيجة، وقال بعد اللقاء: «نحن سعيدون جدا بالنتيجة التي حققناها إنما ينبغي إتمام المهمة في لقاء الإياب في الجزائر». وأضاف: «اللاعبون قدموا أداء قويا طوال الشوطين برغم الأجواء الصاخبة وغزارة الأمطار، وفي الشوط الأول تماسكنا واستطعنا اقتناص التقدم، وفي الثاني كان شوط التصرف وهذا ما أجدناه للخروج بالتقدم». وأردف: «كان يمكن الخروج بنتيجة أفضل إنما ثمة العديد من اللاعبين تنقصهم الخبرة وسنعمل على تحسين هذا الأمر خلال الأيام المقبلة التي تسبق مواجهة الإياب».