الرياض - خالد المصيبيح



حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي لكرة القدم لمصلحته بعد غياب 13 موسما عن لقب طال انتظاره، واستحق الاتحاد الفوز باللقب قياسا بما قدمه هذا الموسم من مستويات لافتة توجته باللقب، وحسم الاتحاد اللقب قبل نهاية الدوري بجولة واحدة، بعد ان وصل الفارق بينه والنصر الثاني إلى 5 نقاط.



وكانت مباراة الحسم قد جمعت الاتحاد بالفيحاء في المجمعة، وانتهت بفوز «اتحادي» 3-0، ليصل الفائز إلى النقطة 69، فيما حل النصر ثانيا برصيد 64 نقطه بعد تعادله مع الاتفاق 1-1.



وتقدم الهلال إلى المركز الثالث بعد فوزه على ابها 3-0، رافعا رصيده الى 56 نقطة، وتراجع الشباب الى المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بعد ان خسر من التعاون 3-0، وليتقدم الفائز إلى المركز الخامس بـ 52 نقطة.



وفي صراع تفادي الهبوط، نجا الوحدة بعد فوزه على الطائي 2-1، وبقيت المنافسة على مرافقة الباطن محصوره بين الثلاثي، العدالة (27 نقطة)، والخليج (28 نقطة)، والفيحاء (30 نقطة) حتى الجولة الأخيرة.