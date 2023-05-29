

تم استدعاء التشكيلة شبه الكاملة للمنتخب الأرجنتيني الذي ظفر بكأس العالم 2022 في قطر، بقيادة الـ«برغوث» ليونيل ميسي، لخوض مباراتين وديتين في آسيا منتصف يونيو المقبل.



وأجريت تعديلات هامشية بسيطة من قبل المدرب ليونيل سكالوني لهذه النافذة الدولية قبل بدء تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وستواجه الأرجنتين أستراليا في 15 يونيو في بكين، واندونيسيا بعد أربعة أيام في جاكرتا.



ففي الهجوم، سيعوض جيوفاني سيميوني غياب لاوتارو مارتينيز الذي من المقرر أن يخضع لعلاج من ألم في الكاحل بعد نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في 10 يونيو ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.



وستكون هناك دماء جديدة في الهجوم إلى جانب الثلاثي أنخل دي ماريا، ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريس، مع نيكولاس غونزاليس الذي تم استبعاده من كأس العالم في اللحظات الأخيرة بسبب الإصابة، والشاب أليخاندرو غارناتشو.



وفي الدفاع، سيكون أمام ليوناردو باليردي فرصة لكي يلعب مرة ثالثة لـ«ألبيسيليستي»، على غرار فاكوندو ميدينا (لنس الفرنسي).



وهذا اللقاء في بكين ضد منتخب أستراليا الذي تغلبت عليه الأرجنتين 2-1 في دور الـ16 بمونديال قطر، سيمثل عودة كبيرة لكرة القدم الدولية في الصين بعد ثلاث سنوات من القيود الصحية الصارمة التي أفرغت الملاعب وأدت لإلغاء مسابقات رياضية عدة.