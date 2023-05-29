طلب وفد الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي إقامة اتحاد رياضي خليجي مدرسي على غرار الاتحاد العربي والآسيوي للرياضة المدرسية، وإقامة بطولة مدرسية خليجية تنافسية تضم ألعابا جماعية وفردية.



جاء ذلك خلال مشاركة وفد الكويت برئاسة وليد عايش نائب رئيس الاتحاد المدرسي والموجه العام للتربية البدنية في وزارة التربية ود.محمد الربيعان مدير مساعد منطقة العاصمة التعليمية، ود.يسري العطري موجه أول تربية بدنية بنات منطقة الجهراء التعليمية، في اجتماعات مكتب التربية العربي الذي عقد في مدينة الرياض السعودية، وضم مسؤولي النشاط الرياضي المدرسي في دول مجلس التعاون للوقوف على واقع النشاط الرياضي المدرسي والتعرف على المعوقات التي تواجه أنشطة الرياضة المدرسية، مع تقديم الاقتراحات والحلول والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تأسيس البرامج المشتركة للدول الأعضاء في مجال التربية الرياضية والنشاط الرياضي المدرسي.



وأكد عايش أن التوصيات التي قدمها الوفد الكويتي تسهم في زيادة الإنماء المهني سواء الفني أو الإداري لمعلمي ومعلمات التربية البدنية، بالإضافة إلى ضرورة إقامة دورات أو بطولات رياضية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة التعارف بين اللاعبين والمدربين ورفع المستوى الفني والبدني مع تبادل الخبرات والزيارات بين الدول الأعضاء بتنظيم إقامة مؤتمر علمي يخص الرياضة المدرسية، للاطلاع على كل ما هو جديد فيما يخص الرياضة المدرسية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.