القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



حقق النادي الأهلي إنجازا تاريخيا غير مسبوق عالميا بعد تأهله لكأس العالم للأندية في جميع الألعاب الجماعية (القدم والسلة واليد والطائرة)، وذلك بعد فوزه مؤخرا ببطولة أفريقيا لكرة السلة بمسماها الجديد «BAL» والمقامة تحت رعاية الـ«NBA» بعد تغلبه على فريق دوانيس السنغالي بنتيجة 80-65 ليتأهل لكأس الانتركونتيننتال في سنغافورة للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستقام خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل.



وحرص رئيس النادي محمود الخطيب على تهنئة فريقه على الأداء الرائع طوال مشوار البطولة وأشاد بسيطرة كتيبة اوجوستي بوش على ألقاب كرة السلة للموسم الحالي بعد فوزهم سابقا ببطولات دوري «السوبر» وكأس مصر ودوري المرتبط.



إلى ذلك، تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية لمركز التسوية والتحكيم ضد اتحاد الكرة والنادي الأهلي مطالبا بإعادة لقاء «السوبر» المصري بسبب مشاركة اللاعب محمود كهربا، على أن يشارك الفريق «الأبيض» بدلا من بيراميدز الذي واجه الأهلي بعد انسحاب الزمالك في لقاء أقيم بمدينة أبوظبي، وانتهى بفوز الأهلي باللقب، واعتمد الزمالك في شكواه على موافقة اتحاد الكرة بإشراك كهربا في اللقاء بالرغم من إيقافه من قبل لجنة الانضباط لمدة 12 مباراة، لكن لجنة التظلمات قررت تعليق العقوبة، بعد شكوى الأهلي بعدم قانونية تشكيل لجنة الانضباط أمام القضاء الإداري.