

فرض بوسطن سلتيكس مباراة سابعة في نهائي المنطقة الشرقية عندما حقق فوزا دراميا في الأنفاس الأخيرة على مضيفه ميامي هيت 104-103 بفضل تسديدة من ديريك وايت، ليتعادلا 3-3 في سلسلة مواجهاتهما لبلوغ نهائي الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.



وأصبح فريق سلتيكس رابع فريق في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يدرك التعادل في سلسلة المباريات الفاصلة بعد تأخره 3-0.



وستتاح له فرصة اليوم لتسجيل إنجاز أكثر إثارة، في حال تمكن من أن يصبح أول فريق يفوز بسلسلة بعد خسارته في المباريات الثلاث الأولى، وحجز مكان له في النهائي ضد دنفر ناغتس.



وكانت الخسارة قاتلة لميامي الذي كان على بعد أقل من ثانية من بلوغ النهائي السابع له، لولا «سلة» وايت الأخيرة.