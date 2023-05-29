

يخوض لوتون تاون الموسم المقبل غمار الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على كوفنتري سيتي 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في نهائي الملحق المؤهل عن المستوى الثاني «تشامبيون شيب» السبت على ملعب ويمبلي في لندن.



وخاض لوتون آخر موسم له في دوري الأضواء في 1991-1992 والذي كان الأخير قبل أن يتحول الدوري الى نظامه الجديد تحت مسمى «البريمييرليغ».



ولحق لوتون ببيرنلي وشيفيلد يونايتد الى الدوري الممتاز.



وبات لوتون أول ناد في عهد «البريمييرليغ» يرتقي من المستوى الخامس في هرم الكرة الانجليزية الى الدوري الممتاز.