

استقبلت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي أمس نائب وزير المالية والائتمان العام غابرييل يوريو غونزاليس للولايات المتحدة المكسيكية والوفد المرافق، والمتضمن نائبه وزير الخارجية المكسيكي كارمن مورينو توسكانو، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الكويت ميغيل آنخيل إيسيدرو، والرئيس التنفيذي للشركة المكسيكية للبنية التحتية كارلوس روبليس جيل بوينو.



وقد تم خلال اللقاء النظر في موعد عقد الدورة الثانية للجنة الكويتية المكسيكية المشتركة بالكويت خلال عام 2023 لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتعزيز العلاقات التجارية وحجم التبادل التجاري والنظر في الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين البلدين من خلال تحديد القطاعات المستهدفة والعمل على إزالة كل المعوقات وتذليل الصعوبات.



الجدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار الجولة الخليجية التي يقوم بها عدد من المسؤولين في الولايات المتحدة المكسيكية التي ابتدأت بالكويت، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.