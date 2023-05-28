قدم المرشح الرئاسي الخاسر زعيم المعارضة كمال كليتشدار اوغلو، في كلمة له عقب النتائج الأولية لجولة الإعادة، الشكر لـ «الشباب والنساء، وهم الأبطال الحقيقيون لنضالنا الديموقراطي»، وقال «في هذه الانتخابات تجلت إرادة الشعب في التغيير وسنستمر في النضال لإحلال الديموقراطية». وبعد دعوات لاستقالته من زعامة حزب الشعب عقب هزيمته في جولتين انتخابيتين، قال «سأستمر بالدفاع عن حقوقكم لأجل مستقبل أولادكم».



وخاطب حشدا من أنصار الحزب قائلا «شعبي العزيز.. ما كان بوسعي أن أتحول لشيطان أخرس.. ولهذا ترشحت للرئاسة».

واضاف «لم أكن لأقبل أن يكون هناك مستضعفون وناضلت لأجل ذلك وسأواصل النضال.. وأطلب منكم ألا تترددوا في الدفاع عن الديموقراطية».



وتابع: «لقد رأينا مرحلة انتخابية غير عادلة».