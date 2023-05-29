ثامر السليم



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني أصدر قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



وأشارت إلى ضرورة أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرحه، ومراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج الكويت.



ولفتت المصادر إلى أنه يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، مؤكدة ضرورة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي.