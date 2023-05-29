

شاركت «زين» في حفل تكريم الشركات المتميزة الذي نظمته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM في المركز الثقافي بالجامعة، والذي تلقت الشركة فيه تكريما على شراكتها المتميزة والممتدة مع الجامعة على مدار السنوات السابقة وتقديرا لجهودها الاستراتيجية في تنمية قطاع التعليم ودعم البرامج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات الوطنية.



وخلال الحفل، قام نائب رئيس مجلس إدارة هيومن سوفت طارق العثمان بتكريم الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في «زين» وليد الخشتي على دعم الشركة المستمر لمعرض الفرص الوظيفية الذي تستضيفه الجامعة سنويا، والذي رعت «زين» نسخته التاسعة مؤخرا.



كما أتى التكريم لتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه زين بشكل مستمر في استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وخصوصا في مجالات الهندسة والاتصالات والتكنولوجيا، ومن ضمنهم العديد من الكوادر المميزة التي خرجتها جامعة AUM.



وعبرت «زين» عن شكرها لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية على هذا التكريم، والذي هو بمنزلة اعتراف من إحدى كبرى المؤسسات الأكاديمية في البلاد بدور زين في المساهمة بتنمية وتطوير قطاعي التعليم والموارد البشرية، واللذين تعتبرهما الشركة من القطاعات الهامة التي تلعب دورا جوهريا في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني واحتضان الكوادر الوطنية وتنميتها بما يعود بالنفع على سوق العمل.



ورعت «زين» مؤخرا معرض الفرص الوظيفية التاسع الذي استضافته جامعة AUM في الحرم الجامعي بمنطقة العقيلة بتنظيم مركز التطوير الوظيفي «توطين» وهو إحدى أكبر وأبرز المعارض الوظيفية في البلاد، ويشهد زيارة 20 ألف مهتم من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة والباحثين عن العمل.



وقامت «زين» عبر جناحها في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي، كما قامت الشركة بتعريف الطلبة والطالبات ببيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة لديها، بالإضافة إلى إجابة كل استفسارات الزوار وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.



ودائما ما تحرص «زين» على المشاركة الفعالة في المعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكليات - سواء العامة أو الخاصة منها - على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تساهم من خلالها بتطوير العملية التعليمية في الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص العمل للشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.

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