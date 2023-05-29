أقامت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM حفل تكريم الرعاة والمشاركين في معرض التوظيف السنوي الشامل الذي نظمته مؤخرا، احتفالا بالنجاح الكبير للحدث ومساهمته في سد الفجوة بين المناهج الدراسية والفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، بحضور العديد من الشخصيات والمسؤولين في الشركات والجهات الراعية من قطاعات متنوعة، بهدف تأكيد التزام الجامعة الدائم بتزويد الطلبة بالمهارات والسمات الرئيسية للنجاح في حياتهم المهنية. وجمع معرض التوظيف الشامل شركات رائدة من مختلف القطاعات بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والنفط والصناعة وغيرها، لتزويد الطلبة بفرصة لتطوير علاقاتهم وربطهم بأصحاب الشركات والمؤسسات والتعرف على الفرص المتاحة في سوق العمل.



وشهد الحفل تكريم البنك الأهلي الكويتي ومنحه درعا تقديرا لمساهمته في نجاح المعرض، مع التنويه بخدماته المصرفية السهلة والمتطورة، والتزامه المستمر برعاية المواهب الشابة، وتعريف الطلبة والخريجين على طبيعة العمل في القطاع المصرفي.



وبهذه المناسبة، أكدت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش أهمية الجائزة قائلة: لدينا التزام راسخ بتعزيز ثقافة الابتكار ودعم الشباب والطلبة وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية، معربة عن تقديرها لمساهمة جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في توفير منصة مثالية تتيح التفاعل بين الطلبة والمؤسسات، وعرض الفرص الوظيفية المتاحة في العديد من القطاعات.



وأشادت الأربش بجهود الجامعة في الجمع بين المنظور العلمي والتجربة بما يتيح تطوير قدرات الطلبة والخريجين لديها، لافتة إلى أن معرض التوظيف السنوي الشامل يتيح الفرصة لتوفير قوى عاملة متطورة تتمتع بالقدرة والمهارات التحليلية والشغف والتميز يما ينعكس إيجابا على سوق العمل.



وبينت الأربش أن البنك الأهلي الكويتي يعمل على مواكبة التغيرات في سوق العمل، ويسعى إلى تعزيز ثقافة التعليم والتدريب المستمر لموظفيه، وتمكينهم من تنمية قدراتهم وتعزيز الابتكار لديهم، منوهة إلى أنه يقوم بتمكينهم من إطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية، ومشاركته في معرض التوظيف تعكس التزامه برعاية وتمكين الشباب والمساهمة بشكل فعال في تنمية قدرات جميع أفراد المجتمع.

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