هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت، على نظيره كاظمة 98-48 في ثاني مواجهات الفريقين ضمن نهائيات الدوري الممتاز، والتي تقام بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز في 3 مباريات، من إجمالي 5 متاحة، ليعادل «العميد» النتيجة بفوز لكل منهما.



ولم يترك «الأبيض» فرصة لخصمه لالتقاط الأنفاس، أو الاقتراب منه بالنتيجة، فخرج بطل الخليج والعرب متفوقا 26-11 في الربع الأول، وواصل في الربع الثاني الهجوم المتنوع، ليوسع الفارق مع نهاية لنصف الأول إلى 17 نقطة (41-24)، وبدا «البرتقالي» متأثرا بغياب نجمه الأميركي شون ريكتور، الذي منعه قطع في الرباط الصليبي من المشاركة مع الفريق، وأنهى موسمه في آخر وأهم محطة، ولم يكن الربع الثالث بأفضل من سابقيه لكن الفارق زاد بـ«ثلاثيات» محمد عدنان المتألق لينهي «العميد» الشوط بفارق 34 نقطة (72-38). وفي الربع الأخير لم يستطع لاعبو كاظمة مجاراة خصمهم، واستسلموا لواقع الأمر لتوفير جهودهم للمباراة الثالثة مساء اليوم في الـ 7:15 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، كما سيلتقي الجهراء مع القادسية في 5:15 مساء اليوم لحسم الفريق الفائز بالمركز الثالث، بعدما تغلب الجهراء على «الأصفر» في ثاني مواجهات الفريقين 86-84 أمس الأول ليتعادلا بانتصار لكل منهما، ويذهبا إلى مواجهة حاسمة لكسر التعادل وتحديد صاحب المركز الثالث.