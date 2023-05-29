

يعقوب العوضي



باشر فريقا الكويت وكاظمة تدريباتهما استعدادا لمنافسات بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد التي تنطلق في أصفهان بإيران الخميس المقبل، حيث وصل الفريقان إلى مقر البطولة أمس.



وأوقعت القرعة الكويت (حامل اللقب) في المجموعة الثانية إلى جانب كل من: جونيور الصيني، طشقند الأوزبكي، الدحيل القطري، شهد الإيراني والنجمة البحريني، فيما ضمت مجموعة كاظمة الأولى كلا من: فولاذ أصفهان الإيراني، هند الهندي، عمان العماني والريان القطري. وكان «الأبيض» قد اختتم استعداده للبطولة من خلال معسكر أوروبي في صربيا خاض خلاله بعض المباريات الودية مع فرق من الدوري الممتاز، فيما استعد «البرتقالي» لها عبر مواجهة منتخب شباب مصر في معسكر خارجي بالقاهرة.



ويقص الكويت مشواره في البطولة بلقاء النجمة البحريني، فيما يواجه كاظمة نظيره الهند الهندي.



من جهة أخرى، لم تسمح قوانين البطولة بتسجيل محترف كاظمة الأخير يوسف معرف، حيث انه لعب لأكثر من ناد في الموسم الحالي مما يتعارض مع لوائح وقوانين البطولة.