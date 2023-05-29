استأنف مصرف سورية المركزي، رفع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في محاولة للاقتراب من سعر الصرف الحقيقي المعتمد في السوق السوداء.



ونشر المصرف في حسابه على فيس بوك أمس، نشرة محدثة بأسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 8200 ليرة سورية في النشرة الخاصة بالتصريف النقدي والحوالات الخارجية.



أما في النشرة الخاصة بالمصارف فقد حدد المصرف سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بـ 6532 ليرة، وسعر صرف اليورو 7002 ليرة سورية.



في المقابل، حافظ سعر صرف الدولار في السوق السوداء على استقراره وتراوح امس بين 9000 ليرة في دمشق و9050 ليرة في حلب، بحسب موقع «الليرة اليوم».



كما حافظ الذهب على استقراره، وبلغ سعر صرف الدولار بحدود 495 ألف ليرة للغرام من عيار 21، مقابل 425 ألف ليرة للغرام من عيار 18.