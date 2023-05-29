أعادت قضية مقتل مدني بطائرة مسيرة أميركية شمال غرب سورية بدعوى انه كان قياديا في تنظيم القاعدة، ليتبين لاحقا انه مجرد راعي اغنام، مسألة الضحايا المدنيين للهجمات والضربات التي توجهها قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في حربها المستمرة عليه بانتظار نتائج التحقيق الذي قال مسؤولون أميركيون إنه جار بعد تراجعهم عن رواية قتل القيادي في القاعدة.



وأثار الاستهداف تساؤلات عن الخطوات القانونية الممكنة أمام عائلة الراعي الستيني لطفي حسن مسطو الذي قتلته المسيرة الأميركية، وإمكانية تعويضها مع وجود تأكيدات من ذويه وشهادات محلية ومن الدفاع المدني السوري، وشكوك من خبراء في الجماعات المتطرفة، وترجيحات أميركية بأن الرجل مدني ولا ينتمي لأي فصيل عسكري.



وطالب الباحث المختص في الجماعات الإسلامية عباس شريفة، بمقاضاة الجيش الأميركي ودفع التعويضات للضحية المدنية، نافيا صحة الادعاء بأنه قيادي، مستندا إلى مصادر مباشرة من قورقانيا، وفق ما نشره عبر تويتر. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، في 18 الجاري، أن المسؤولين العسكريين الأميركيين تراجعوا عن مزاعم قتل قيادي في تنظيم القاعدة شمالي إدلب، وقال مسؤولان في وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) للصحيفة إن هناك شكوكا الآن داخل (الپنتاغون) حول هوية الشخص الذي قتل في غارة ببلدة قورقانيا.



ونقل موقع «عنب بلدي» عن مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبدالله أن وجود العائلة في الشمال لا يمنع من اتخاذ إجراء قانوني، إذ يمكن تعيين محام عن بعد مقيم في أميركا، ورفع دعوى على وزارة الدفاع الأميركية مثلا.



وأوضح العبدالله أن المشكلة تكمن في أن التعاطي في مثل هذه الحالات هو تعاط إداري وليس قضائيا، باعتبار أنه يطلب فتح تحقيق بالحالات، وحاليا هناك تحقيق بدأ في هذه الحادثة، ثم يتم اتخاذ قرار بحسب النتائج.



ووفق ورقة بحثية صدرت في 2021، طالب المركز بإنشاء برنامج تعويضات شامل، ودعا واشنطن إلى معالجة تركة وجودها العسكري في سورية، وتعويض أهالي المدنيين الذين تضرروا.