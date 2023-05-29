

أكد بنك الكويت الدولي (KIB) مواصلته دعم الحملة التوعوية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، للعام الثالث على التوالي، وذلك في إطار حرصه على رفع مستوى الوعي المصرفي بين العملاء ونشر الثقافة المالية وصولا إلى كل شرائح المجتمع. وكان KIB متواجدا في مجمع الأفنيوز من خلال جناح خاص، استضاف فيه زوار المجمع من شتى فئات المجتمع، وذلك بهدف التعريف بالدور الحيوي والرائد للبنك كمؤسسة مالية متقدمة، تساند عملاءها في إدارة شؤونهم اليومية، وتلبي احتياجاتهم من خلال توفير خدمات ومنتجات مصرفية وتمويلية شاملة، يقدمها لهم بحلول رقمية مبتكرة تواكب متطلبات أسلوب حياتهم العصري.



وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، مصعب الشعلان: نحن في KIB ندرك ونواكب توجهات العصر في تبني وسائل رقمية جديدة للتواصل مع العملاء، وينعكس ذلك في حرصنا على استغلال كل الفرص المتاحة للتواجد بصفة شخصية بين أطياف المجتمع، والمشاركة بأسلوب تفاعلي مع جمهورنا، عبر التواصل المباشر للتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية، مشيرا إلى حرص البنك على اختيار مواقع استراتيجية ومميزة، مثل مجمع الأفنيوز، لإقامة فعالياته وأنشطته المجتمعية والتوعوية، نظرا لتواجد معظم فئات وشرائح المجتمع وبأعداد كبيرة في هذه المواقع، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف البنك من تلك المبادرات الهادفة بشكل أساسي إلى نشر الثقافة المالية والمصرفية على أوسع نطاق.